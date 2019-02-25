2019-02-25T07:27:09+03:00
Происшествия

Как в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышек

Из помещения, в котором находились бочки с дизельным топливом, валил густой черный дым
Ольга КИВА
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Как в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышекКак в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышекФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сегодня утром, 25 февраля, пожарные расчеты экстренно выехали на склад, расположенный на улице Сибирской. Огонь охватил первый этаж двухэтажного строения. Ликвидация происшествия осложнялась тем, что внутри склада горели автопокрышки, от которых шел густой черный дым. К тому же в помещении находились бочки с дизельным топливом. О происшествии сообщил охранник базы.

- Пожару присвоили повышенный номер. Огнеборцы в первую очередь бросились вытаскивать бочки с топливом и тем самым предотвратили жуткие последствия. Также они не дали огню переместиться на ближайшие строения, расположенные на расстоянии 100 метров. Из соседних ангаров срочно эвакуировали два автомобиля. Пламя удалось полностью ликвидировать в 9:50, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, погибших и пострадавших при пожаре нет. Сотрудники пожарной инспекции устанавливают причины случившегося и ищут виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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