2019-02-25T07:58:48+03:00
Общество

Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»

Для этого нужно сделать портфолио и пройти конкурсный отбор
Ольга КИВА
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Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»Фото: Евгения ГУСЕВА
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У детей в Хабаровском крае появилась прекрасная возможность заработать бесплатную путевку на профильную смену в один из престижных детских центров. По инициативе Русского географического общества пройдет отбор среди ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Участниками могут стать ученики, которые интересуются географией, участвовали в экспедициях и проектах, а также победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим предметам.

- Победителей конкурса наградят путевками в детские центры «Орлёнок», «Океан», «Артек», «Смена». В программах профильных смен встречи с известными путешественниками, географами, учеными, фотографами дикой природы и журналистами. Также для ребят организуют квесты, проведут вместе с ними наблюдения, устроят ликбез по основам туризма и краеведения, - рассказали в комитете по молодежной политике края.

Чтобы участвовать в конкурсе, ребятам необходимо подготовить портфолио. Подробнее о документах и требованиях к участникам на сайте. Отметим:

- В ВДЦ «Смена» заявки принимают с 28 января по 20 марта. Смена пройдёт с 12 мая по 25 мая.

- В ВДЦ «Океан» заявки принимают с 11 февраля по 8 апреля. Смена пройдёт с 24 июня по 14 июля.

- В ВДЦ «Орлёнок» заявки принимают с 11 февраля по 1 апреля. Смена пройдёт с 30/31 мая по 19/20 июня.

- В МДЦ «Артек» заявки принимают с 17 апреля по 14 июня. Смена пройдёт с 30/31 августа по 19/20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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