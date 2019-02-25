2019-02-25T07:53:09+03:00
Общество

Главврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договоре

По условиям документа, немедицинскому работнику почему-то не полагалась часть выплат
Ольга КИВА
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Главврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договореГлавврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договореФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Главврач больницы в Нанайском районе оказался виновным в ненадлежащем оформлении трудового договора. Работодатель не потрудился включить в условия сотрудничества конкретные даты выдачи зарплаты. Также в документе не указали размеры, виды и условия начисления компенсационных и стимулирующих выплат, определенных локальными актами учреждения для немедицинского персонала.

- Во время проверки также выяснилось, что в табеле учета времени и в режиме работы сотрудника, прописанном в договоре, есть расхождения в данных. Трудовой договор – это гарантия защиты нарушенного права работника в случае изменения условий труда работодателем в одностороннем порядке, - пояснили в пресс-службе прокуратуры края.

В итоге главврачу вынесли представление об устранении нарушений, а также обязали заплатить штраф в сумме 10 тысяч рублей. С первым требованием нарушитель справился, а вот со вторым не согласился. Руководитель больницы пробовал обжаловать наказание, но ничего не вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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