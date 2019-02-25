2019-02-25T08:28:06+03:00
Здоровье

Хабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музею

Мероприятие пройдет в рамках Дня открытых дверей в медицинском колледже
Ольга КИВА
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Хабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музеюХабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музеюФото: Алексей БУЛАТОВ
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День открытых дверей устроят в медицинском колледже в Хабаровске. Познавательное мероприятие пройдет на этой неделе, 28 февраля, по адресу: улица Фрунзе, 135. Начало события в 15:00.

- Приглашаем старшеклассников, их родителей и всех желающих. Добраться до учебного заведения можно будет на автобусе, следующем по маршруту №1, остановка «Калинина» или автобусом, следующим по маршруту № 8, остановка «43 школа». В программе мероприятия небольшая презентация специальностей, которым обучают в учреждении. Желающим расскажут о правилах поступления в колледж, - прокомментировали в городском управлении здравоохранения.

Кроме того, посетителям устроят экскурсию по учебному заведению – покажут анатомический музей, музей колледжа, учебные кабинеты и лаборатории. Более подробную информацию об участии в Дне открытых дверей можно получить по телефонам 57-09-23 и 56-46-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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