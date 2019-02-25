90-летняя бабушка в Хабаровском крае отдала лжеприятелю внука свои сбережения

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-25T11:04:35+03:00

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Доверчивая жительница Николаевска-на-Амуре оказалась жертвой мошенника. Женщине 90 лет, и она искренне поверила в то, что ее внук попал в беду. О несчастье ей сообщил человек, который позвонил в домофон. Он представился приятелем ее родственника, рассказал, что у друга проблемы с представителями власти, и назвал сумму, которую необходимо собрать, чтобы выручить парня.

- Пенсионерке он сказал, что требуется 25 тысяч рублей, но у женщины не было столько денег, и она отдала последние 15 тысяч рублей. Когда старушка поняла, что ее обманули, было уже поздно. Она пришла в полицию с просьбой найти негодяя, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В данный момент полицейские принимают меры для задержания подозреваемого в мошенничестве. Уголовное дело уже возбудили. Когда фигуранта поймают, ему придется ответить перед судом, и вполне возможно, что его отправят в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU