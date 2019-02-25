Прокуратура в Хабаровском крае нашла нарушения при передаче известного тигра Амура

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-25T11:03:12+03:00

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История с передачей тигра Амура, который известен по дружбе с козлом Тимуром, не столь однозначна, как кажется на первый взгляд. Напомним, что губернатор Хабаровского края (именно этому региону принадлежит известный хищник) заявил, что готов подарить животное Приморью, где сейчас и живет полосатый. Однако на тигра претендует еще и Краснодарский край.

Амур живет в приморском сафари-парке по договору безвозмездного пользования с 2012 года. Оказалось, что хищника передали без согласования с минимущества Хабаровского края, в чьем ведении находится полосатый. А срок договора истек в ноябре 2016 года, но тигр продолжает находиться в Приморье.

А недавно зоосад «Приамурский им. В.П. Сысоева» заключил договор о безвозмездной передаче Амура в краснодарский эколого­биологический центр «Парк тигров». Жить хищник должен был в станице Динской.

- Зоосад не имел право заключать такой договор, поскольку тигр не находился у них в оперативном управлении, - сообщили в пресс-службе Хабаровской природоохранной прокуратуры. – Амур был внесен в Реестр краевого государственного имущества после подписания договора. Минимущества и минкультуры Хабаровского края не дали оценку данному факту и согласовали передачу тигра.

Главе зоосада и вышеуказанным министрам были внесены представления в для устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU