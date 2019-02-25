2019-02-25T12:10:04+03:00
Происшествия

У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты

Мужчина ехал с таким «багажом» из Амурской области на Сахалин
Ольга КИВА
Поделиться:
У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пастыУ вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пастыФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который тайком пытался провести гашишное масло. Чтобы запрещенное вещество не нашли, пассажир додумался упаковать его в тюбик из-под зубной пасты. Однако ухищрения не помогли и при досмотре личных вещей «запрещенку» обнаружили, нарушителя задержали.

- В свое оправдание 42-летний пассажир сообщил, что наркотик он вез с собой на вахту в Южно-Сахалинск, а купил его в Амурской области. Вещество он собирался употребить лично, так как является потребителем запрещенного вещества. У него нашли и изъяли в общей сложности 80 граммов гашишного масла, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за незаконную перевозку и хранение наркотиков. Расследование этого инцидента на данный момент продолжается, подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание
Хабаровских бизнесменов попытаются заинтересовать экономическим форумом в Пхохане
В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦП
Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском крае
90-летняя бабушка в Хабаровском крае отдала лжеприятелю внука свои сбережения
Прокуратура в Хабаровском крае нашла нарушения при передаче известного тигра Амура
Хабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музею
Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»
Главврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договоре
Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске
Как в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышек
Бывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снимал
Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство края
Наглый папа на Камчатке бросил дочь, но исправно получал выплаты вместо нее
В центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в дерево
Молодой и пьяный водитель в Хабаровске чуть не покалечил своего пассажира
На Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грант
В Хабаровском крае виновных в поджогах сухой травы будут штрафовать
25 февраля ограничили проезд на Комсомольской трассе
Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в Хабаровск
Чиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знаки
Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19
Погода на 25 февраля 2019 в Хабаровске: днем -3 градуса, небольшой снег
В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщину
В Комсомольске мужчина дал другу телефон позвонить и потерял обоих