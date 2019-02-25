СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-25T12:10:04+03:00

У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты Фото: УТ МВД России по ДФО

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В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который тайком пытался провести гашишное масло. Чтобы запрещенное вещество не нашли, пассажир додумался упаковать его в тюбик из-под зубной пасты. Однако ухищрения не помогли и при досмотре личных вещей «запрещенку» обнаружили, нарушителя задержали.

- В свое оправдание 42-летний пассажир сообщил, что наркотик он вез с собой на вахту в Южно-Сахалинск, а купил его в Амурской области. Вещество он собирался употребить лично, так как является потребителем запрещенного вещества. У него нашли и изъяли в общей сложности 80 граммов гашишного масла, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за незаконную перевозку и хранение наркотиков. Расследование этого инцидента на данный момент продолжается, подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU