2019-02-25T11:01:00+03:00
Общество

Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском крае

Средняя величина социальной доплаты по краю составляет две тысячи 823 рубля
Ольга КИВА
Поделиться:
Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском краеРегиональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пенсионерам в Хабаровском крае пересчитают региональную доплату. Рассчитывать на такую выплату могут неработающие пожилые люди. Финансовая поддержка действует в регионе с 2010 года.

Как пояснили в пресс-службе правительства края, выплата представляет собой разницу между фактическим общим материальным обеспечением гражданина и величиной прожиточного минимума, который в 2019 году составляет 10 тысяч 895 рублей. В среднем социальная доплата к пенсии в крае составляет две тысячи 823 рубля.

Отметим, что президент России в своем послании Федеральному Собранию поручил проиндексировать социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, которые потеряли право на нее с 1 января 2019 года в результате индексации страховых пенсий. В региональном министерстве социальной защиты населения уже приняли к исполнению это поручение. Перерасчет гражданам сделают в беззаявительном порядке после того, как будут внесены изменения в Федеральный Закон №178 «О государственной социальной помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты
Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание
Хабаровских бизнесменов попытаются заинтересовать экономическим форумом в Пхохане
В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦП
90-летняя бабушка в Хабаровском крае отдала лжеприятелю внука свои сбережения
Прокуратура в Хабаровском крае нашла нарушения при передаче известного тигра Амура
Хабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музею
Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»
Главврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договоре
Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске
Как в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышек
Бывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снимал
Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство края
Наглый папа на Камчатке бросил дочь, но исправно получал выплаты вместо нее
В центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в дерево
Молодой и пьяный водитель в Хабаровске чуть не покалечил своего пассажира
На Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грант
В Хабаровском крае виновных в поджогах сухой травы будут штрафовать
25 февраля ограничили проезд на Комсомольской трассе
Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в Хабаровск
Чиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знаки
Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19
Погода на 25 февраля 2019 в Хабаровске: днем -3 градуса, небольшой снег
В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщину
В Комсомольске мужчина дал другу телефон позвонить и потерял обоих