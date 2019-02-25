Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-25T11:01:00+03:00

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Пенсионерам в Хабаровском крае пересчитают региональную доплату. Рассчитывать на такую выплату могут неработающие пожилые люди. Финансовая поддержка действует в регионе с 2010 года.

Как пояснили в пресс-службе правительства края, выплата представляет собой разницу между фактическим общим материальным обеспечением гражданина и величиной прожиточного минимума, который в 2019 году составляет 10 тысяч 895 рублей. В среднем социальная доплата к пенсии в крае составляет две тысячи 823 рубля.

Отметим, что президент России в своем послании Федеральному Собранию поручил проиндексировать социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, которые потеряли право на нее с 1 января 2019 года в результате индексации страховых пенсий. В региональном министерстве социальной защиты населения уже приняли к исполнению это поручение. Перерасчет гражданам сделают в беззаявительном порядке после того, как будут внесены изменения в Федеральный Закон №178 «О государственной социальной помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU