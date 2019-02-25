Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-25T11:42:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководителю вуза в Хабаровске присвоили звание генерал-майора. На повышение пошел Александр Александрович Андреев, начальник Дальневосточного юридического института МВД России, полковник полиции. Указ о присвоении генеральского звания подписал президент Владимир Путин 22 февраля.

- Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. К слову, в преддверии Дня защитника Отечества глава государства присвоил генеральские звания 60 офицерам, из них 12 – сотрудники органов внутренних дел, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного юридического института МВД России.

Александр Александрович родился в селе Красный Яр Алтайского края 11 ноября 1961 года. Окончил Иркутское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1984 году, затем работал и занимал должности инспектора и начальника инспекции Государственного пожарного надзора в отделе внутренних дел Усть-Калманского райисполкома.

В 1992 году окончил юридический институт МВД России в Санкт-Петербурге. Затем отправился служить в УВД Алтайского края, где занимал должности оперуполномоченного уголовного розыска Советского районного отдела внутренних дел, заместителя начальника-начальника криминальной милиции Петропавловского районного отдела внутренних дел, начальника Курьинского и Советского районных отделов внутренних дел.

В 2001 года сначала занял пост председателя Алтайского краевого совета спортобщества «Динамо», через год - заместителя начальника-начальника управления по кадровой и воспитательной работе ГУВД Алтайского края. Был в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе.

С 2011 года руководил Барнаульским юридическим институтом МВД России. В 2016 году возглавил Дальневосточный юридический институт МВД России.

Среди наград нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3 и 2 степени. Отмечен почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ», защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам защитил в 2004 году в Санкт-Петербургском университете МВД России.

Напомним, что в Хабаровске появились мемориальные доски командующим войскам Дальневосточного военного округа, которые внесли и продолжают вносить значительный вклад в развитие войск нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU