2019-02-25T11:42:42+03:00
Политика

Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание

Указ об этом подписал президент Владимир Путин 22 февраля
Ольга КИВА
Поделиться:
Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание ФОТО: Дальневосточный юридический институт МВД РоссииРуководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание ФОТО: Дальневосточный юридический институт МВД России
Изменить размер текста:

Руководителю вуза в Хабаровске присвоили звание генерал-майора. На повышение пошел Александр Александрович Андреев, начальник Дальневосточного юридического института МВД России, полковник полиции. Указ о присвоении генеральского звания подписал президент Владимир Путин 22 февраля.

- Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. К слову, в преддверии Дня защитника Отечества глава государства присвоил генеральские звания 60 офицерам, из них 12 – сотрудники органов внутренних дел, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного юридического института МВД России.

Александр Александрович родился в селе Красный Яр Алтайского края 11 ноября 1961 года. Окончил Иркутское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1984 году, затем работал и занимал должности инспектора и начальника инспекции Государственного пожарного надзора в отделе внутренних дел Усть-Калманского райисполкома.

В 1992 году окончил юридический институт МВД России в Санкт-Петербурге. Затем отправился служить в УВД Алтайского края, где занимал должности оперуполномоченного уголовного розыска Советского районного отдела внутренних дел, заместителя начальника-начальника криминальной милиции Петропавловского районного отдела внутренних дел, начальника Курьинского и Советского районных отделов внутренних дел.

В 2001 года сначала занял пост председателя Алтайского краевого совета спортобщества «Динамо», через год - заместителя начальника-начальника управления по кадровой и воспитательной работе ГУВД Алтайского края. Был в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе.

С 2011 года руководил Барнаульским юридическим институтом МВД России. В 2016 году возглавил Дальневосточный юридический институт МВД России.

Среди наград нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3 и 2 степени. Отмечен почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ», защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам защитил в 2004 году в Санкт-Петербургском университете МВД России.

Напомним, что в Хабаровске появились мемориальные доски командующим войскам Дальневосточного военного округа, которые внесли и продолжают вносить значительный вклад в развитие войск нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты
Хабаровских бизнесменов попытаются заинтересовать экономическим форумом в Пхохане
В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦП
Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском крае
90-летняя бабушка в Хабаровском крае отдала лжеприятелю внука свои сбережения
Прокуратура в Хабаровском крае нашла нарушения при передаче известного тигра Амура
Хабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музею
Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»
Главврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договоре
Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске
Как в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышек
Бывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снимал
Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство края
Наглый папа на Камчатке бросил дочь, но исправно получал выплаты вместо нее
В центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в дерево
Молодой и пьяный водитель в Хабаровске чуть не покалечил своего пассажира
На Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грант
В Хабаровском крае виновных в поджогах сухой травы будут штрафовать
25 февраля ограничили проезд на Комсомольской трассе
Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в Хабаровск
Чиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знаки
Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19
Погода на 25 февраля 2019 в Хабаровске: днем -3 градуса, небольшой снег
В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщину
В Комсомольске мужчина дал другу телефон позвонить и потерял обоих