Хабаровских бизнесменов попытаются заинтересовать экономическим форумом в Пхохане

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-25T11:10:09+03:00

Мэр корейского города также рассказал о намерении сотрудничать в области рыбопереработки и сельского хозяйства

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В краевую столицу с визитом прибыли делегаты из корейского города Пхохан. Как пояснили сами гости из Южной Кореи, их визит на Дальний Восток носит ознакомительный характер.

- Гости рассказали, что рассматривают сотрудничество в области рыбопереработки и сельского хозяйства. Они отметили, что в Пхохоне есть несколько научно-исследовательских лабораторий и они могут быть полезны для развития двухсторонних отношений. Также в корейском городе располагается сталелитейное производство, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в Пхохане ежегодно проводят международный экономический форум. В этом мероприятии, по мнению визитеров, хабаровские предприниматели могли бы найти выгодный интерес. С этим согласились представители принимающей стороны. На встрече также обсудили вопросы сотрудничества в области культуры, спорта и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU