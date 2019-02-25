2019-02-25T10:59:03+03:00
Здоровье

В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦП

Мальчику по имени Артем уже повезло - у него есть специальный велосипед для тренировок
Ольга КИВА
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В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦПВ Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦПФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице озадачились обустройством площадки для занятий детей с диагнозом ДЦП. Уже весной этого года она появится на территории спортивного комплекса «Арсеналец». Сейчас специалисты подбирают необходимое оборудование, а пока специальный велосипед для тренировок получил мальчик по имени Артем.

- Он загадал такое желание на Новый год, и вот, оно сбылось. У велосипеда удобный руль, педали связаны тросом, чтобы ступни всегда были в горизонтальном положении. Купить такое оборудование мама, которая воспитывает ребенка одна, не могла. Его стоимость составляет 127 тысяч рублей. Помогли женщине местные предприниматели и мэр города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В городской администрации решают вопрос о покупке нескольких таких велосипедов, которые отдадут в бесплатный прокат детям с ДЦП. Артем же на собственном «железном коне» все лето будет укреплять мышцы живота и ног, чтобы самостоятельно осенью пойти в первый класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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