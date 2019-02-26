2019-02-26T02:43:53+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае не хватает полтысячи «земских докторов»

В отдаленных поселках собираются трудоустраивать специалистов старше 50 лет
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае не хватает полтысячи «земских докторов»В Хабаровском крае не хватает полтысячи «земских докторов»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае в рамках программы «Земский доктор» собираются трудоустроить более 40 врачей и восемь фельдшеров в этом году. Сегодня дефицит медицинского персонала в целом оценивают в 500 человек. К слову, год назад требовалось на 100 специалистов больше. В общей сложности за шесть лет в рамках программы трудоустроили 240 врачей и 15 фельдшеров.

- В этом году собираются выделить 48 миллионов рублей на медработников, которые отправятся в этом году работать в отдаленные поселки и малые города. Так, врачи могут рассчитывать на единовременную компенсацию в один миллион рублей, а фельдшеры - в 500 тысяч рублей. Также в регионе реализуют две похожие программы – «Сберегательный капитал» и «Кадры здравоохранения», по которым также можно получить материальную поддержку, - уточнили в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в рамках программы «Земский доктор» планируют трудоустраивать специалистов старше 50 лет. Эти медработники смогут получать те же выплаты, что и молодые специалисты. Авторы идеи полагают, что корректировка поможет обеспечить регион дополнительным притоком кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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