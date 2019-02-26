СЕГОДНЯ 02:26 2019-02-26T02:26:41+03:00

Хитрый менеджер в Хабаровске купил авто для себя на деньги своего работодателя Фото: Олег ЗОЛОТО

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В салоне сотовой связи пропала дневная выручка, а вместе с ней и менеджер. Вскоре выяснилось, что работник торговой точки прикупил себе авто на 300 тысяч. Примерно столько же исчезло из кассы в павильоне.

- По версии следствия, у фигуранта был комплект необходимых ключей, а значит, он мог отпереть входную дверь и отключить сигнализацию торгового павильона. На дело он отправился ночью – зашел в подсобное помещение и вынес оттуда деньги. После этого сотрудник на работе не появлялся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Найти подозреваемого удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Фигурантом оказался ранее не судимый 20-летний горожанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении. Если молодого человека признают виновным, то он может угодить в тюрьму на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU