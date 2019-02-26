2019-02-26T01:57:54+03:00
Общество

Погода на 26 февраля 2019 в Хабаровске: днем до -2 градусов, без осадков

В столице ЕАО столбик термометра днем поднимется выше нуля
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода на 26 февраля 2019 в Хабаровске: днем до -2 градусов, без осадковПогода на 26 февраля 2019 в Хабаровске: днем до -2 градусов, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Погоду в регионе формирует антициклон. Именно благодаря ему светит солнце на без облачном небе. Угол падения лучей на поверхность земли падает и это влияет на температурный фон. Ветер сегодня будет слабым до умеренного.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем 0+2.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем 0-2.

В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -6-8.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -7-9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -10-12.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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