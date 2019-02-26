2019-02-26T02:56:34+03:00
Недвижимость

Поверка счетчиков в Хабаровске: когда делать и к кому обращаться

Квитанции с уведомлениями о поверке приборов учета, которые потребители часто находят в почтовых ящиках, это не более чем реклама
Ольга КИВА
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Поверка счетчиков в Хабаровске: когда делать и к кому обращатьсяПоверка счетчиков в Хабаровске: когда делать и к кому обращатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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За поверку счетчиков в Хабаровском крае целиком и полностью отвечают сами владельцы квартир. Поверку проводят для того, чтобы понять насколько точно прибор учета показывает данные. Если счетчик не прошел проверку, то его нужно либо заменить, либо отремонтировать.

- В регионе проверяют оборудование специалисты только одного учреждения – «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области». Он находится по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 65, - рассказал Станислав Кондаков, заместитель министра, начальником управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства края. - Кроме этого учреждения поверительные клейма в крае не ставит никто.

Специалисты отмечают, что квитанции с уведомлениями о поверке счетчиков, которые часто оказываются в почтовых ящиках, не более, чем реклама. Поэтому относиться к ней нужно соответственно. Проверить, истекает ли срок поверки можно, если заглянуть в паспорт оборудования, а также, если обратиться в управляющую компанию или ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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