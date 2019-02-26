2019-02-26T03:18:38+03:00
Общество

Бухту в Хабаровском крае освободили от ушлых бизнесменов-захватчиков

Поставить на место рыбопромысловиков решился житель села Советская Гавань
Ольга КИВА
Поделиться:
Бухту в Хабаровском крае освободили от ушлых бизнесменов-захватчиковБухту в Хабаровском крае освободили от ушлых бизнесменов-захватчиковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бухта, обнесенная бетонным забором, стала объектом спора между бизнесменами и жителем Советской Гавани. Первые были уверены, что имеют право ограничить доступ к водным ресурсам, второй настаивал на том, чтобы ограждение убрали. Дело дошло до разбирательства в прокуратуре, а позже - до суда.

- Проверка показала, что предприниматели установили забор по границе земельного участка компании, в том числе в пределах береговой полосы бухты Эгге Татарского пролива, которая представляет собой водный объект общего пользования, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Действия бизнесменов расценили, как нарушение требований Водного кодекса России. Для начала руководителю компании внесли представление с требованием убрать забор. Нарушитель пообещал, но ничего не сделал. Тогда прокурор обратился в суд и добился решения о понуждении организации демонтировать ограждение. Со второго раза до бизнесменов-захватчиков дошло, что лучше выполнить это требование. В итоге забор убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист из автосервиса в Хабаровске разбил чужое авто, пока ездил за спиртным
В Хабаровском крае закончилась вакцинация от ящура
Родители в Хабаровске сдадут ЕГЭ вместо детей
В Хабаровском крае работать с бытовыми отходами собираются так же, как в Корее
Туристка из Азии невольно соприкоснулась с преступным миром Сахалина
На Кубке России по ледолазанию победила хабаровчанка Елена Кочерагорова
Сельчанин в ЕАО увлекся ремонтом машины и не заметил, как начался пожар
Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 60 лет законного брака
Когда в Хабаровске закроется каток на набережной в 2019 году
Двух пациентов доставили в Хабаровск из Ванино санитарным авиарейсом
В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб и в дерево, пытаясь уйти от столкновения
Поверка счетчиков в Хабаровске: когда делать и к кому обращаться
В Хабаровском крае не хватает полтысячи «земских докторов»
Хитрый менеджер в Хабаровске купил авто для себя на деньги своего работодателя
Погода на 26 февраля 2019 в Хабаровске: днем до -2 градусов, без осадков
У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты
Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание
Хабаровских бизнесменов попытаются заинтересовать экономическим форумом в Пхохане
В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦП
Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском крае
90-летняя бабушка в Хабаровском крае отдала лжеприятелю внука свои сбережения