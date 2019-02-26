Бухту в Хабаровском крае освободили от ушлых бизнесменов-захватчиков

СЕГОДНЯ 03:18 2019-02-26T03:18:38+03:00

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Бухта, обнесенная бетонным забором, стала объектом спора между бизнесменами и жителем Советской Гавани. Первые были уверены, что имеют право ограничить доступ к водным ресурсам, второй настаивал на том, чтобы ограждение убрали. Дело дошло до разбирательства в прокуратуре, а позже - до суда.

- Проверка показала, что предприниматели установили забор по границе земельного участка компании, в том числе в пределах береговой полосы бухты Эгге Татарского пролива, которая представляет собой водный объект общего пользования, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Действия бизнесменов расценили, как нарушение требований Водного кодекса России. Для начала руководителю компании внесли представление с требованием убрать забор. Нарушитель пообещал, но ничего не сделал. Тогда прокурор обратился в суд и добился решения о понуждении организации демонтировать ограждение. Со второго раза до бизнесменов-захватчиков дошло, что лучше выполнить это требование. В итоге забор убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU