2019-02-26T03:39:58+03:00
Происшествия

В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб и в дерево, пытаясь уйти от столкновения

Среди пострадавших кондуктор и пожилая женщина
Ольга КИВА
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В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб и в дерево, пытаясь уйти от столкновенияВ Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб и в дерево, пытаясь уйти от столкновенияФото: Социальные сети
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Вчера, 25 февраля, в центре Хабаровска случилась дорожная авария, участником которой стал автобус с пассажирами. Предварительно известно, что общественный транспорт двигался по улице Волочавской в сторону улицы Шеронова. В районе дома №79 автобус съехал с дороги, врезался в дерево и в стоящий рядом с ним столб.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, предварительной причиной происшествия стала помеха, которую создал водитель автомобиля Тоуота Тоwnасе Nоаh. Он не занял заблаговременно крайнее положение перед поворотом налево, водитель автобуса попытался уйти от столкновения. Итог – случилась авария.

Среди пострадавших пожилая женщина-пассажир и кондуктор. Обеим понадобилась медицинская помощь. Лечение они будут получать амбулаторно. Оба водителя были трезвы. В отношении автолюбителя, управлявшего иномаркой вынесли определение о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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