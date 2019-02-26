СЕГОДНЯ 04:13 2019-02-26T04:13:57+03:00

Двух пациентов доставили в Хабаровск из Ванино санитарным авиарейсом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Во время полета состояние больных не ухудшилось

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Накануне, 25 февраля, из поселка Ванино в Хабаровск доставили двух взрослых пациентов. Для эвакуации больных задействовали вертолет Ми-8, который совершил санитарный рейс. Воздушное судно вылетело из краевой столицы 29 февраля в 20:55, назад вернулось в 26 февраля 1:35.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, заявка на эвакуацию пациентов поступила от центра медицины катастроф. Во время полета их сопровождала бригада врачей. По предварительной информации, больные находились в инфарктном состоянии. Их доставили в Хабаровск и госпитализировали в медицинское учреждение.

Жителям региона напоминают телефоны экстренных служб:

- 101 с мобильного или 01 со стационарного телефонов, если нужно вызвать спасателей или пожарных;

- 102 с мобильного или 02 со стационарного, если нужно вызвать полицию;

- 103 с мобильного или 03 со стационарного, если нужно вызвать скорую помощь;

- 104 с мобильного или 04 со стационарного, если нужно вызвать аварийную газовую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU