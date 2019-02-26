2019-02-26T04:20:27+03:00
Общество

Когда в Хабаровске закроется каток на набережной в 2019 году

Хоть по календарю еще и зима, а температура воздуха днем уже далеко не зимняя. С каждым днем в Хабаровске становится все теплее. Как это повлияет на любимый всеми каток на набережной, не закроют ли его раньше обычного - узнавала «Комсомольская правда».
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Когда в Хабаровске закроется каток на набережной в 2019 годуКогда в Хабаровске закроется каток на набережной в 2019 годуФото: Иван ВИСЛОВ
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В регион нежданно-негаданно нагрянуло тепло. Снег на лужайках в скверах и парках начал подтаивать, в воздухе явственно чувствуется запах весны, но любители зимних видов спорта не сдаются и продолжают рассекать коньками лед самого большого на Дальнем Востоке открытого катка. А между тем, не за горами и календарная весна - так когда же закроется каток на набережной?

- В прошлом году каток работал до десятого марта, после чего мы приступили к демонтажу, - рассказала корреспонденту «КП-Хабаровск» Юлия Коробчук, представитель КГУП «Недвижимость». - В этом году, несмотря на достаточно нетипичные для февраля температуры, лед все еще в очень хорошем состоянии, и мы рассчитываем, что он благополучно переживет масленичные гуляния, которые выпадают как раз на девятое марта. Так что раньше десятого марта каток точно не закроется.

Специалист также отметила, что по нормативам к демонтажу ледовой площадки должны приступить тогда, когда на улице установится стабильно положительная дневная температура воздуха, а это, несмотря на обманчивое февральское тепло, случится никак не раньше середины марта.

СПРАВКА «КП»

Каток на набережной - самый большой на Дальнем Востоке, его площадь составляет 18 тысяч квадратных метров. Ледовая площадка находится на открытом воздухе, что позволяет горожанам со своими коньками посещать ее в любой день и время. Для тех, у кого коньков нет, открыт прокат.

Взять коньки на прокат на катке на набережной Хабаровска можно со вторника по пятницу с 14.00 до 22.00 часов, по выходным прокат работает с 10.00 до 22.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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