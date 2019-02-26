Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 60 лет законного брака
В Хабаровском крае поздравили свадебных юбиляров из Амурского района. Семейными долгожителями признали две пары – семью Черновых из Амурска, которые прожили в законном браке 60 лет, и семью Востриковых, которые вместе 50 лет.
- Свадебным юбилярам вручили памятные знаки «За супружеское долголетие». Чествование прошло с выездом сотрудников ЗАГС на дом, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.
Отметим, что почетный знак вручают семейным долгожителям, которые прожили в законном браке 50 лет и более. Получателем награды могут стать кандидаты, которые прожили не менее 10 лет на территории региона к моменту подачи обращения. К слову, на данный момент заявки на выдачу памятного знака «За супружеское долголетие» поступили от большинства районных администраций и городских округов края.
ИСТОЧНИК KP.RU