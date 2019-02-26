2019-02-26T06:28:46+03:00
Общество

Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 60 лет законного брака

В честь такого праздника семью Черновых из Амурска наградили почетным знаком «За супружеское долголетие»
Ольга КИВА
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Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 60 лет законного брака ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского краяСвадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 60 лет законного брака ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае поздравили свадебных юбиляров из Амурского района. Семейными долгожителями признали две пары – семью Черновых из Амурска, которые прожили в законном браке 60 лет, и семью Востриковых, которые вместе 50 лет.

- Свадебным юбилярам вручили памятные знаки «За супружеское долголетие». Чествование прошло с выездом сотрудников ЗАГС на дом, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Отметим, что почетный знак вручают семейным долгожителям, которые прожили в законном браке 50 лет и более. Получателем награды могут стать кандидаты, которые прожили не менее 10 лет на территории региона к моменту подачи обращения. К слову, на данный момент заявки на выдачу памятного знака «За супружеское долголетие» поступили от большинства районных администраций и городских округов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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