2019-02-26T05:21:30+03:00
Происшествия

Сельчанин в ЕАО увлекся ремонтом машины и не заметил, как начался пожар

Мужчина сам пытался справиться с пламенем, а перепуганные соседи кинулись вызывать подмогу
Ольга КИВА
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Сельчанин в ЕАО увлекся ремонтом машины и не заметил, как начался пожарСельчанин в ЕАО увлекся ремонтом машины и не заметил, как начался пожарФото: Артем КИЛЬКИН
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В поселке Теплоозерск в ЕАО пожар в гараже напугал не только самого хозяина, но и соседей. Происшествие случилось накануне, 25 февраля, когда мужчина ремонтировал машину. Он так увлекся процессом, что не заметил, когда случилось возгорание.

- По предварительной информации, погорелец затопил печь и занялся ремонтом. Через некоторое время он почувствовал дым, оторвался от занятия и увидел, что в потолочном перекрытии началось тление. Он сам принялся тушить пламя, а соседи тем временем кинулись вызывать пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Очаг возгорания прибывшие огнеборцы быстро ликвидировали. Постройку и находящуюся внутри машину пламя не успело испортить, повреждено только потолочное перекрытие около печной трубы. Также в результате происшествия никто из людей не пострадал. Среди возможных версий инцидента перекал печи и эксплуатация печного оборудования с недостатками в конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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