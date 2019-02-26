На Кубке России по ледолазанию победила хабаровчанка Елена Кочерагорова

СЕГОДНЯ 06:13 2019-02-26T06:13:05+03:00

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Хабаровчанка Елена Кочегарова победила на Кубке России по ледолазанию. Соревнования такого уровня впервые прошли на Дальнем Востоке в Находке. Побороться за первые места приехали не только дальневосточники, но и профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Томска.

- Соревнования проходили частично на скальном массиве Пржевальского и в самом городе на специально построенной конструкции. «Фишкой» кубка стал скоростной «забег» по вертикальному льду на 50 метров. В первый день соревнования состоялись поздно, поэтому лезть пришлось уже с фонарем. За мою 15-летнюю практику это было впервые. Было сложно, но болельщики подсказывали, куда двигаться, - рассказала Елена Кочегарова, победитель и призёр соревнований.

Спортсменка заняла первое место в дисциплине «скорость», победила в парных гонках на скорость на 50-метровую высоту, получила «серебро» в соревновании на трудность.

ИСТОЧНИК KP.RU