2019-02-26T06:13:05+03:00
Спорт

На Кубке России по ледолазанию победила хабаровчанка Елена Кочерагорова

Ради победы спортсменке приходилось покорять высоту даже с фонарем
Ольга КИВА
Поделиться:
На Кубке России по ледолазанию победила хабаровчанка Елена Кочерагорова ФОТО: Министерство физической культуры и спорта правительства Хабаровского краяНа Кубке России по ледолазанию победила хабаровчанка Елена Кочерагорова ФОТО: Министерство физической культуры и спорта правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

Хабаровчанка Елена Кочегарова победила на Кубке России по ледолазанию. Соревнования такого уровня впервые прошли на Дальнем Востоке в Находке. Побороться за первые места приехали не только дальневосточники, но и профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Томска.

- Соревнования проходили частично на скальном массиве Пржевальского и в самом городе на специально построенной конструкции. «Фишкой» кубка стал скоростной «забег» по вертикальному льду на 50 метров. В первый день соревнования состоялись поздно, поэтому лезть пришлось уже с фонарем. За мою 15-летнюю практику это было впервые. Было сложно, но болельщики подсказывали, куда двигаться, - рассказала Елена Кочегарова, победитель и призёр соревнований.

Спортсменка заняла первое место в дисциплине «скорость», победила в парных гонках на скорость на 50-метровую высоту, получила «серебро» в соревновании на трудность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист из автосервиса в Хабаровске разбил чужое авто, пока ездил за спиртным
В Хабаровском крае закончилась вакцинация от ящура
Родители в Хабаровске сдадут ЕГЭ вместо детей
В Хабаровском крае работать с бытовыми отходами собираются так же, как в Корее
Туристка из Азии невольно соприкоснулась с преступным миром Сахалина
Сельчанин в ЕАО увлекся ремонтом машины и не заметил, как начался пожар
Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 60 лет законного брака
Когда в Хабаровске закроется каток на набережной в 2019 году
Двух пациентов доставили в Хабаровск из Ванино санитарным авиарейсом
В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб и в дерево, пытаясь уйти от столкновения
Бухту в Хабаровском крае освободили от ушлых бизнесменов-захватчиков
Поверка счетчиков в Хабаровске: когда делать и к кому обращаться
В Хабаровском крае не хватает полтысячи «земских докторов»
Хитрый менеджер в Хабаровске купил авто для себя на деньги своего работодателя
Погода на 26 февраля 2019 в Хабаровске: днем до -2 градусов, без осадков
У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты
Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание
Хабаровских бизнесменов попытаются заинтересовать экономическим форумом в Пхохане
В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦП
Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском крае
90-летняя бабушка в Хабаровском крае отдала лжеприятелю внука свои сбережения