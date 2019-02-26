2019-02-26T06:37:06+03:00
Происшествия

Туристка из Азии невольно соприкоснулась с преступным миром Сахалина

Иностранка стала жертвой банальной кражи в автобусе
Ольга КИВА
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Туристка из Азии невольно соприкоснулась с преступным миром СахалинаТуристка из Азии невольно соприкоснулась с преступным миром СахалинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейским на Сахалине пришлось выручать из беды туристку из Азии. 34-летняя женщина приехала на остров, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями и полюбоваться здешними красотами. В областной столице иностранка ездила на автобусах. По версии следствия, в общественном транспорте и произошло преступление.

Из рюкзака заявительницы неизвестные вытащили кошелек, в котором лежали 250 тысяч японских йен, 30 тысяч рублей и паспорт иностранки. Найти предполагаемого вора, а точнее воровку, удалось в течение суток. Задержанной 39 лет и в ее прошлом, как выяснилось, уже были судимости за имущественные преступления.

- Деньги нашли и вернули законной владелице. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование инцидента на данный момент продолжается, - прокомментировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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