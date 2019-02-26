СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-26T06:56:00+03:00

В Хабаровском крае работать с бытовыми отходами собираются так же, как в Корее Фото: Вячеслав РЕУТОВ

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В Хабаровск с деловым визитом прибыли делегаты из южнокорейского города Пхохана во главе с мэром Ли Ганг Док. Накануне гости уже провели встречу в городской администрации, а также встретились с губернатором края Сергеем Фургалом.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во время встречи стороны обсуждали возможность участия корейских бизнесменов в строительстве транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в порту Ванино и терминала по перевалке зерна мощностью в один миллион тонн и сжиженных углеводородов в порту Советская Гавань. Также затронули перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства, лесопереработки и строительства.

В Хабаровском крае намерены перенять опыт работы с бытовыми отходами у Южной Кореи. К слову, в Хабаровске уже построили мусороперегрузочную станцию. В свою очередь Ли Ганг Док отметил, что Пхохан – это город, занимающий передовые позиции в республике по обращению с бытовыми отходами. Кроме того, он отметил, что строительные компании готовы активнее работать на рынке Хабаровского края, предлагая доступную стоимость квадратного метра.

ИСТОЧНИК KP.RU