2019-02-26T06:56:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае работать с бытовыми отходами собираются так же, как в Корее

Хороший пример – город Пхохан, где построили современный мусороперерабатывающий комплекс
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае работать с бытовыми отходами собираются так же, как в КорееВ Хабаровском крае работать с бытовыми отходами собираются так же, как в КорееФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровск с деловым визитом прибыли делегаты из южнокорейского города Пхохана во главе с мэром Ли Ганг Док. Накануне гости уже провели встречу в городской администрации, а также встретились с губернатором края Сергеем Фургалом.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во время встречи стороны обсуждали возможность участия корейских бизнесменов в строительстве транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в порту Ванино и терминала по перевалке зерна мощностью в один миллион тонн и сжиженных углеводородов в порту Советская Гавань. Также затронули перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства, лесопереработки и строительства.

В Хабаровском крае намерены перенять опыт работы с бытовыми отходами у Южной Кореи. К слову, в Хабаровске уже построили мусороперегрузочную станцию. В свою очередь Ли Ганг Док отметил, что Пхохан – это город, занимающий передовые позиции в республике по обращению с бытовыми отходами. Кроме того, он отметил, что строительные компании готовы активнее работать на рынке Хабаровского края, предлагая доступную стоимость квадратного метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист из автосервиса в Хабаровске разбил чужое авто, пока ездил за спиртным
В Хабаровском крае закончилась вакцинация от ящура
Родители в Хабаровске сдадут ЕГЭ вместо детей
Туристка из Азии невольно соприкоснулась с преступным миром Сахалина
На Кубке России по ледолазанию победила хабаровчанка Елена Кочерагорова
Сельчанин в ЕАО увлекся ремонтом машины и не заметил, как начался пожар
Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 60 лет законного брака
Когда в Хабаровске закроется каток на набережной в 2019 году
Двух пациентов доставили в Хабаровск из Ванино санитарным авиарейсом
В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб и в дерево, пытаясь уйти от столкновения
Бухту в Хабаровском крае освободили от ушлых бизнесменов-захватчиков
Поверка счетчиков в Хабаровске: когда делать и к кому обращаться
В Хабаровском крае не хватает полтысячи «земских докторов»
Хитрый менеджер в Хабаровске купил авто для себя на деньги своего работодателя
Погода на 26 февраля 2019 в Хабаровске: днем до -2 градусов, без осадков
У вахтовика в Хабаровске нашли гашишное масло в тюбике из-под зубной пасты
Руководителю вуза в Хабаровске присвоили генеральское звание
Хабаровских бизнесменов попытаются заинтересовать экономическим форумом в Пхохане
В Хабаровске всеми силами стараются поставить на ноги детей с диагнозом ДЦП
Региональную доплату к пенсии проиндексируют в Хабаровском крае
90-летняя бабушка в Хабаровском крае отдала лжеприятелю внука свои сбережения