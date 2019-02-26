СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-26T07:51:56+03:00

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В Хабаровском крае закончилась вакцинация от ящура. Как сообщили в пресс-службе правительства края, на сегодняшний день привиты более 10 тысяч свиней в Хабаровске, имени Лазо, Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах. Также специалисты проводят дезинфекцию помещений, где находятся животные, после этого проведут лабораторные исследования, чтобы подтвердить, что вируса нет.

О снятии карантина можно будет говорить, когда проведут все процедуры. На сегодняшний день в крае по-прежнему действует режим ЧС, а также запрет на убой и реализацию мясной продукции, усилен ветеринарный контроль. По последним данным, в регионе не зарегистрировали новых очагов заболевания.

Напомним, вспышка заболевания случилась предприятии «Скифагро-ДВ». В связи с чем в нескольких районах края ввели карантин. На данный момент ограничения сняли в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU