Родители в Хабаровске сдадут ЕГЭ вместо детей

СЕГОДНЯ 07:24 2019-02-26T07:24:10+03:00

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Сегодня, 26 февраля, в Хабаровске устроят экзамен для родителей. Как сообщили в пресс-службе правительства края, мамы и папы смогут ненадолго почувствовать себя школьниками и сдать ЕГЭ. Проверку знаний у взрослых устроят в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».

На экзамен приглашают не только родителей, но и представителей органов исполнительной власти. Как правило, взрослые переживают из-за школьных экзаменов больше детей. Участие в акции поможет мамам и папам убедиться, что испытание не такое страшное, каким кажется.

Участники акции увидят и прочувствуют всю процедуру сами. Отличие от настоящего экзамена будет в количестве отведенного на него времени. В остальном это будет обычный процесс - регистрация, инструктаж, выполнение заданий по русскому языку, демонстрация сканирования бланков, самостоятельная проверка ответов.

Акция пройдет по адресу: Хабаровск, улица Павла Морозова, 92б, в КГАОУ «Краевой центр образования». Начало в 17:00.

Напомним, ответы на вопросы по итоговой аттестации школьников можно получить по телефонам «Горячей линии» (4212) 677-688 и 8-909-824-76-82.

ИСТОЧНИК KP.RU