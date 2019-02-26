Первые аварийные дома в Комсомольске обещают расселить в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-26T09:22:31+03:00

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В городе Юности в течение трех лет собираются расселить девять аварийных домов. Первые ветхие здания опустеют уже в 2019 году. Жильцы переедут в квартиры свободного муниципального жилищного фонда. В списке переселенцев обитатели зданий, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Они расположены по адресам: улица Копровая, 19, 21, 25, улица Крупская, 10, улица Щорса, 144/3, улица Уральская, 3, улица Амурская, 9, 13, улица Запорожская,12.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, также планируют расселить еще 16 домов. Здания находятся улицах Пионерская, 40, 42, 42/2, 44, 46, Летчиков, 4, 10/2, 12, Комсомольская, 18, Квартальная, 45, 46, 48/2, 54, Ленинградская, 99/2, Щорса, 146 и Жуковского, 56/2. Эти постройки признали аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Информацию о домах отправили в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края для включения в региональную Адресную программу по переселению граждан. Она рассчитана на период с 2019 по 2024 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU