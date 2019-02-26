2019-02-26T08:20:25+03:00
Происшествия

Рецидивист из автосервиса в Хабаровске разбил чужое авто, пока ездил за спиртным

Повреждения обнаружил хозяин на следующий день после ДТП
Ольга КИВА
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Рецидивист из автосервиса в Хабаровске разбил чужое авто, пока ездил за спиртнымРецидивист из автосервиса в Хабаровске разбил чужое авто, пока ездил за спиртнымФото: Тимур ХАНОВ
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Горожанин собирался привести свою машину в порядок и для этого отдал ее в автосервис. Как же был раздосадован мужчина, когда машину ему вернули не автомеханики, а полицейские.

- По версии следствия, мастер автосервиса решил прокатиться в магазин за спиртным на машине клиента. Однако с управлением он не справился и устроил дорожно-транспортное происшествие. Возле магазина мужчина повредил рядом стоящий чужой автомобиль, а потом уехал в неизвестном направлении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Происшествие случилось ночью, а на следующий день потерпевший заметил повреждения на машине и заявил об этом в полицию. Вскоре горе-мастера разыскали. В свои 35 лет он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Из тюрьмы он вышел в 2017 году, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении фигуранта завели уголовное дело, а на время следствия взяли с мужчины подписку о невыезде. Автомобиль вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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