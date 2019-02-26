Цифровые флюорографы в больницах ЕАО не оставят туберкулезу шансов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-26T09:52:23+03:00

Теперь есть возможность выявить заболевание на ранней стадии и, соответственно, раньше начать лечение

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В больницы ЕАО поступили восемь современных цифровых флюорографов. Один из них уже собрали и установили в областной больнице в Биробиджане. Монтаж оборудования сейчас продолжается в Валдгеймской центральной районной больнице. Снабдили аппаратами также больницы в Теплоозерске, Облучье, Смидовиче, Приамурском и Амурзете.

- Цифровые флюорографы повысят качество диагностики. Можно будет обследовать большее число жителей области, выявлять туберкулез на ранней стадии и соответственно раньше начинать лечение. Раньше регион входил в пятерку регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. С помощью оборудования количество больных будет сокращаться, - отметил Александр Левинталь, губернатор области.

К слову, в Валдгеймской ЦРБ стоял аппарат 1986 года выпуска, да и тот не работал. Между тем, больница обслуживает 11 тысяч человек. Людям, чтобы пройти обследование, приходилось ездить в областной центр. Теперь же в медучреждении установят цифровой флюорограф, оборудуют рабочее место врача, настроят компьютер. Также у медиков появится возможность отправлять цифровые снимки в другие города специалистам для уточнения диагнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU