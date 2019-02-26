В Хабаровске ищут пропавших девочек из Биробиджана

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-26T10:14:57+03:00

У одной из них шрам под правой бровью, у второй волосы пострижены налысо

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Двух девочек подростков разыскивают одновременно и в Хабаровске, и в Биробиджане. Одну из них зовут Семина Екатерина Сергеевна, ей 13 лет, вторую – Босак Екатерина, которой 14 лет. Обе девочки пропали в Биробиджане, однако родные уверенны, что они могут также находиться и в Хабаровске.

Пропала Екатерина Семина ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

- Приметы Семиной Екатерины – телосложение среднее, спортивное, рост 160-162 сантиметра, глаза карие, волосы окрашены в желтый цвет, есть шрам под правой бровью. У второй Екатерины глаза серо-голубые, рост 172 сантиметра, телосложение тоже среднее. Из особых примет – волосы острижены налысо, - рассказали в ПСО «Амур-Поиск».

Известно, что в последний раз девочек видели в Биробиджане 19 февраля. Екатерина Семина была одета в черную куртку с розовым подкладом, шапку, шарф-снуд, джинсы и ботинки с металлическими шипами на носу – все черного цвета. Екатерину Босак видели одетой в черную куртку с надписью «Италия» на правом рукаве, на голове была шапка бордового цвета с надписью Supreme. Из одежды также были бордового цвета шарф-хомут, черно-серые джинсы, укороченные ботинки с большим замком спереди.

Пропала Екатерина Босак ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

Всех, кто может располагать информацией о местонахождении подростков, убедительно просят позвонить по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00.

ИСТОЧНИК KP.RU