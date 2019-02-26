СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-26T10:51:54+03:00

Из общежития в Хабаровске через суд сначала выселили, а потом вселили работника университета Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Комната в общежитии оказалась яблоком раздора между руководством хабаровского университета и сотрудником этого же образовательного учреждения. Работодатели вознамерились выселить специалиста, ссылаясь на то, что истек договор коммерческого найма, а значит, комнату жилец должен освободить.

Прошел суд, решение приняли не в пользу сотрудника, которого на работе вскоре попросили освободить комнату. Однако жить ему и его семье было негде, и он решил идти до конца – подал апелляцию.

- Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда удовлетворила апелляционную жалобу ответчиков. В итоге решение суда отменили. Представители закона объяснили свое решение тем, что комнаты в общежитии предназначены для проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Забирать их, пока продолжаются трудовые отношения, неправильно, тем более, что другого жилья у ответчика нет - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU