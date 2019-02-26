«Лыжня России» в Хабаровском крае: настрой спортсменов не испортила малоснежная зима

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-26T11:28:36+03:00

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В Хабаровском крае прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Спортивное мероприятие было практические под угрозой срыва из-за малоснежной зимы. В регионе перенесли сроки проведения «Лыжни», причиной тому стали неподходящие погодные условия. В Хабаровске и вовсе проводить не стали, потому что снега в этом году в городе не было.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, поучаствовать в гонке пришли порядка шести тысяч человек. На старт вышли жители Николаевска-на-Амуре, Амурского, Вяземского, Охотского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Нанайского, а также района имени Лазо. Местом проведения «Лыжни» стала база «Снежинка» в Комсомольске-на-Амуре.

Среди участников соревнований были и профессиональные спортсмены, и любители спорта. Для них подготовили трассы на 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Также устроили VIP-забег для представителей органов исполнительной и законодательной власти, общественности и средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU