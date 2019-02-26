Из аварийных домов в Хабаровске жильцы хотят переехать в новостройки

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-26T12:02:53+03:00

Некоторые собственники согласны и на «вторичку», только бы сменить место жительства

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В Хабаровске собираются снести порядка 80 деревянных бараков. Перечень аварийных домов уже сформировали и передали данные в автоматизированную информационную систему реформирования ЖКХ. В список попали строения, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

- Сейчас в этих домах живут 620 семей. С гражданами работают, чтобы выяснить какой способ расселения будет для них более предпочтительным. Одни хотят переехать в новостройки, других устраивает вторичное жилье, но чтобы оно было в том же районе, где они сейчас живут, - прокомментировала Светлана Пискун, заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

В правительстве края должны принять документ, в котором будут прописаны способы участия муниципалитетов в расселении граждан. Также предстоит определить сумму, которая понадобится на эти мероприятия. Программу по расселению граждан планируют утвердить к началу апреля этого года.

К слову, в Хабаровске насчитывают более 700 домов с большим процентом износа. Чтобы расселить их, а потом снести, потребуется 19 миллиардов рублей - это два годовых бюджета города.

ИСТОЧНИК KP.RU