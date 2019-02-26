СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-26T11:04:32+03:00

В Хабаровске следователи возбудили дело после смерти пятимесячной девочки в доме ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЧП случилось вчера, 25 февраля, в специализированном доме ребенка в Хабаровске. Медсестра учреждения нашла в кроватке мертвую пятимесячную девочку. Прибывшие на скорой помощи медики только и могли, что констатировать биологическую смерть. Минздрав организовал комиссию для проведения служебной проверки, в ходе которой сотрудники попытаются выяснить, что же случилось в доме ребенка на самом деле.

В свою очередь региональный СК уже возбудил уголовно дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям персонала дома ребенка, а также выявлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагического происшествия, - рассказала Галина Трофимова, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

По результатам работы следователей будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU