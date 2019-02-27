Неуловимый тигр-собакоед в Хабаровском крае затаился

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-27T08:57:06+03:00

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В Хабаровском крае продолжается отлов тигра, который охотится на собак в Нанайском районе. Впервые хищник появился в селе Иннокентьевка 5 января. Тогда он загрыз домашнего пса, останки которого позже нашли в лесу. 14 января зверь почтил своим присутствие жителей села Славянка и опять-таки перекусил там собакой, свободно гулявшей по местным улочкам. Потом зверь передислоцировался в Нижнюю Маному, а также почтил своим присутствием села Найхин, Гасси, Джари, Синда и Дубовый мыс.

- Охотоведы продолжают следить за ситуацией с неуловимым тигром. К слову, в последний раз хищник отметился 9 февраля в селе Джари. 12 февраля тигр зашел на территорию села Синда Нанайского района, но специалисты полагают, что это была совсем другая кошка, которая потом ушла в национальный парк «Анюйский». С тех пор вплоть до 27 февраля, сигналы от населения о появлении тигра на территории поселений не поступали, - прокомментировали в министерстве природы края.

Жителям края напоминают телефоны для оперативной связи комитета охотничьего хозяйства (4212) 32-82-18, (4212) 32-82-19 и (4212) 30-93-02. Также сообщения о визитах тигра принимают в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края» – (4212)76-49-90.

ИСТОЧНИК KP.RU