Новую пожарную часть откроют в селе Болонь в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-27T09:32:02+03:00

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В Хабаровском крае откроют новую пожарную часть. Она будет располагаться в селе Болонь. Сюда на дежурство заступят 11 огнеборцев, которым предстоит обеспечивать гражданскую защиту не только в указанном населенном пункте, но и в селе Джуен и нескольких поселениях, расположенных вдоль ветки БАМа. В общей сложности рассчитывать на помощь пожарников смогут больше тысячи человек.

- Пожарную часть построили на деньги муниципального бюджета. Краевые власти обеспечили ее техникой и пожарно-техническим оборудованием. На вооружении будут находиться два пожарных автомобиля. Из новой пожарной части огнеборцы будут тратить на поездку до места происшествия не более 20 минут. Будущих пожарных сейчас обучают и готовят к работе, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что в состав противопожарной службы региона входит 75 подразделений. Их общая численность составляет две тысячи 100 человек. За последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию 12 пожарных депо.

ИСТОЧНИК KP.RU