Уголовное трио из Хабаровска осудят за сбыт гашишного масла с табаком

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-27T08:26:31+03:00

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В Хабаровске под суд пойдет целая шайка предполагаемых торговцев наркотиками. Организатор группы, ранее уже судимый, сам собирал коноплю в Еврейской автономии, перевозил его краевую столицу и готовил гашишное масло, смешивая его с табаком. Сбывать товар ему помогали два приятеля, у которых также есть судимости.

- Каждый задержанный выполнял свою часть работы. При этом задержанные по телефону общались с помощью условных терминов, но даже такая конспирация им не помогла, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении фигурантов, уже закончилось. Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении. Если подозреваемых признают виновными, то в тюрьму они могут отправиться на срок до 20 лет. Организатор группы до суда будет находиться под домашним арестом, его соучастников арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU