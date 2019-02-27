«Северным» спортсменам в Хабаровском крае устроят шикарный праздник

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-27T10:15:30+03:00

Мероприятие пройдет в Николаевске-на-Амуре с 28 февраля по 3 марта

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В Николаевске-на-Амуре с 28 февраля по 3 марта пройдет краевой спортивный фестиваль «Возрождение». Среди участников жители самых северных территорий края – Охотского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевского районов. Открытие фестиваля состоится 28 февраля в 10:00, закрытие и награждение 3 марта в 19:00.

- Гости праздника будут соревноваться в хоккее, волейболе, плавании, шахматах, баскетболе, лыжных гонках, мини-футболе, дартсе и в национальных видах спорта. Кроме того, ветераны хабаровского хоккея «Тигры Амура» 2 марта проведут товарищеские матчи с командами-участниками, начало в 12:30, - рассказали в краевом министерстве физкультуры и спорта.

Отметим, что фестиваль «Возрождение» - это не просто соревнования, а возможность популяризировать в регионе спорт и физическую культуру. Также это способ приобщить детей и молодежь к занятиям национальными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU