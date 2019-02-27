СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-27T11:06:02+03:00

Не все девятиклассники в Хабаровске прошли собеседование по русскому языку Фото: Алексей БУЛАТОВ

У них будет возможность исправиться 13 марта и 6 мая

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В Хабаровске подвели итоги собеседования по русскому языку среди девятиклассников. Такая форма аттестации в школах стала обязательной с этого года. Результаты проверки оказались неожиданными - 217 школьников отправятся на пересдачу.

- Собеседование ребята проходили в середине февраля. При этом «Зачет» получили четыре с половиной тысячи человек. Из ребят, которые с заданием не справились, 73 девятиклассника не набрали нужное количество баллов, 74 человека не явились на собеседование по уважительным причинам, результаты 70 учащихся аннулировали из-за нарушений процедуры проведения экзамена, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что все школьники без исключения имеют право пройти собеседование по русскому языку повторно. Так, у ребят будет возможность исправить оценки в резервные дни - 13 марта и 6 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU