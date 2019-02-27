Злоупотребляющего экс-заместителя мэра Хабаровска приговорили к лишению свободы

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-27T09:51:22+03:00

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В Хабаровске прошел суд над бывшим председателем комитета администрации Хабаровска по управлению Краснофлотским районом. Во время слушания удалось доказать, что экс-чиновник злоупотреблял должностными полномочиями, когда фактически помог бизнесвумен незаконно занять земельный участок. К тому же выяснилось, что надел использовали не по назначению.

- Предпринимательница по совместительству оказалась дочерью экс-заместителя мэра. Родственница заключила договор департамент муниципальной собственности администрации об аренде земельного участка для использования под платную автостоянку. Проверка показала, что арендатор самовольно устроил перенос ограждения автомобильной стоянки за пределы предоставленного участка. Это трактовалось как самовольное занятие земли общей площадью 896 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Об этом всем осужденный умолчал, хотя должен был сообщить в городскую администрацию о самовольном занятии земель индивидуальным предпринимателем. Также выяснилось, что бывший заместитель мэра сдал в аренду часть земли, на которой позже появилась шиномонтажная мастерская. Арендатор ежемесячно платил фигуранту пять тысяч рублей.

Ущерб от действий осужденного оценили в 536 тысячи 849 рублей 43 копейки. С этим долгом мужчина уже рассчитался. Суд приговорил бывшего председателя комитета к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU