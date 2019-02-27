2019-02-27T12:24:07+03:00
Происшествия

В ЕАО от пожара сильно пострадала баня, но не люди

Дощатый предбанник сгорел полностью, стена опалена частично
Ольга КИВА
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В ЕАО от пожара сильно пострадала баня, но не людиВ ЕАО от пожара сильно пострадала баня, но не людиФото: Николай ХИЖНЯК
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Накануне, 26 февраля, помощь пожарных понадобилась жителю села Лондоко в ЕАО. Соседи погорельца увидели, что из его бани валит густой дым, и поспешили вызвать огнеборцев. На место происшествия прибыли расчеты ведомственной пожарной охраны Теплоозерского цементного завода.

- Пламя вовремя ликвидировали, не дав ему распространиться на постройки, расположенные по соседству. При пожаре дощатый предбанник сгорел полностью, также частично обгорела стена, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, никто из людей при пожаре не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники пожарной инспекции. Им предстоит провести проверку, выяснить причины случившегося и установить виновного. Также специалисты определят ущерб, причиненный пламенем, устанавливают.

Жителям области напоминают, что в случае пожара нужно звонить по телефонам «101» с мобильного, «01» со стационарного и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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