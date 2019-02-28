Поезд насмерть сбил человека в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:18 2019-02-28T02:18:09+03:00

От гибели мужчину не спасло даже экстренное торможение, которое применил машинист

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На железной дороге в районе станции Тумнин случилось жуткое происшествие – погиб человек. Об этом стало известно вчера, 27 февраля. По предварительной информации, мужчина находился на железнодорожных путях. Когда машинист поезда заметил его, то пробовал привлечь внимание пешехода, подавая звуковые и световые сигналы.

- Однако человек не торопился уходить. Тогда машинист вынужден был применить экстренное торможение, но и это не спасло ситуацию – наезд на мужчину предотвратить не удалось, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

На данный момент известно, что потерпевший скончался на месте происшествия. По этому инциденту идет проверка.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать правила поведения на железнодорожных объектах. Это поможет уберечь вашу жизнь и жизни других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU