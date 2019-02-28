Космические спутники избавят Хабаровский край от цифрового неравенства

СЕГОДНЯ 02:40 2019-02-28T02:40:57+03:00

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Отдаленные и малонаселенные пункты Хабаровского края скоро обеспечат интернетом. Речь идет в первую очередь об Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Устранить цифровое неравенство собираются с помощью космических спутников.

- Такой способ выбрали, потому что не везде есть возможность развивать наземную инфраструктуру, а решать социальные задачи и развивать бизнес надо. В 2017 году правительство края подписало соглашение с компанией «Газпром космические системы». В рамках этого документа в Хабаровске установили оборудование, обеспечивающее широкополосный спутниковый интернет в любой точке Дальнего Востока, – рассказал Дмитрий Стремилов, заместитель министра информационных технологий и связи края.

Работать это оборудование начало в 2019 году, первые подключения начнутся весной. Жители отдаленных сел и поселков будут иметь онлайн доступы к банковским операциям, госуслугам, образовательным ресурсам и современным технологиям в области телемедицины. Наличие интернета поможет учиться и работать удаленно, обеспечит оперативную связь в случае чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в пресс-службе правительства края, среди пользователей будут не только частные лица и бизнесмены, но и подвижные объекты, в том числе морские суда и плавучие платформы. Минимальная стоимость обслуживания составит 290 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU