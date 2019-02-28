Экологичных автобусов прибавилось в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:15 2019-02-28T03:15:12+03:00

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В Хабаровске газомоторных автобусов стало больше. 12 экологичных машин, которые купил один из предпринимателей, уже вышли на маршруты. Всего в краевой столице курсируют 89 единиц современного общественного транспорта.

- Вместимость одного нового автобуса 78 человек. Машина производства КНР соответствует стандартам доступной среды - в салоне есть пандусы и крепления для перевозки пассажиров-инвалидов. Также она низкопольная, разработана с учетом дальневосточного климата, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что за последние два года в обновление подвижного состава в краевом центре вложили больше одного миллиарда рублей. В основном это инвестиции коммерческих перевозчиков, а также средства городского бюджета.

Напомним, осенью 2018 года в Хабаровск прибыли 15 новых машин марки «VOLGABUS», работающих на газомоторном топливе. На их покупку потратили 87 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU