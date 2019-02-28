Минус в карму и штраф получила невоспитанная курильщица в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:38 2019-02-28T03:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Комсомольского района пришла на судебное разбирательство административного дела, но в итоге покинула заседание в качестве оштрафованной и невоспитанной гражданки. Такую репутацию женщина заработала себе буквально одним движением руки – она достала сигарету и зажгла ее прямо в зале суда.

- Нарушительницу попросили не курить, но она будто ничего не слышала и продолжала дымить. Своим поведением женщина не просто показала свою невоспитанность, она совершила административное правонарушение, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

В качестве наказания за такое непозволительное поведение в отношении гражданки составили административный протокол. Кроме того, нарушительницу обязали заплатить штраф. Остается надеяться, что это послужит ей уроком, и на будущее она запомнит, где курить точно нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU