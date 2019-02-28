СЕГОДНЯ 04:08 2019-02-28T04:08:13+03:00

Снесли дом и оставили почти на улице семью с ребенком чиновники из Николаевска-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Семья с ребенком в Николаевске-на-Амуре пытается получить жилье, но в местной администрации почему-то не хотят пойти навстречу людям. В 2012 году горожан поселили в дом, который через год признали аварийным. Переезжать семье было некуда, потому что другого жилья у них нет.

- В августе 2018 года жильцов ветхого дома признали нуждающимися в жилых помещениях и поставили на учет. Время шло, но более благоустроенное жилье семье не давали. Тогда в дело вмешался прокурор и через суд добился, чтобы администрация выделила квадратные метры семье вне очереди, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Чиновники решили обжаловать решение, но у них ничего не вышло. Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда согласилась с постановлением суда первой инстанции и еще раз напомнила сотрудникам администрации о требованиях Жилищного Кодекса. К слову, пока шла судебная тяжба аварийный дом, в котором жила семья, снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU