Для бизнесменов в Хабаровском крае увеличили размер льготного займа

СЕГОДНЯ 04:31 2019-02-28T04:31:19+03:00

Представителям малого и среднего бизнеса теперь дают не три, а пять миллионов рублей

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В Хабаровском крае увеличили размер льготного займа для малого и среднего бизнеса. Раньше максимально возможная сумма равнялась трем миллионам рублей, сейчас бизнесмены могут получить до пяти миллионов рублей. При этом другие условия кредитования по каждому из продуктов остались прежними - процентные ставки и срок до трех лет.

- Займы оформляют через региональный Фонд поддержки малого предпринимательства. В этой организации провели опрос и выяснили, что большинство предпринимателей хотели бы получить ссуду на дальнейшее развитие бизнеса, в том числе, на приобретение помещений и оборудования. В крае пошли навстречу бизнесменам и решили установить новый максимум суммы кредита, - рассказали пресс-службе правительства края.

Отметим, что изменения коснулись программ «Развитие», «Тендерный» и «Рефинансирование», реализуемых Фондом. Деньги можно потратить на покупку средств для обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах, закрытие кредитов в других банках. Новые правила работы в области поддержки среднего и малого бизнеса вступили в силу 8 января этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU