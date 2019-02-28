Тысячи школьников в Хабаровском крае получили «зачет» по русскому языку

СЕГОДНЯ 04:56 2019-02-28T04:56:29+03:00

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В Хабаровском крае подвели итоги собеседования по русскому языку. «Зачет» получили 98 процентов учеников. Всего в аттестации участвовали 12 тысяч 970 ребят. Только 219 из них не смогли справиться с заданиями.

- Ученикам нужно было прочитать текст вслух и пересказать его, а также выступить с монологом по одной из выбранных тем. Нужно было описать фотографию, рассказать историю из жизни, порассуждать по одной из сформулированных проблем. Четвертое задание - это диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником. Между собой связаны первые два задания, а также третье и четвертое задание, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Ребятами отводили 15 минут на выполнение задания, у учеников с ограниченными возможностями здоровья собеседование длилось на 30 минут дольше. Тем, кто получил «Незачет», дадут возможность исправиться. Пересдать предмет можно будет 13 марта и 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU