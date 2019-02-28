СЕГОДНЯ 05:14 2019-02-28T08:26:40+03:00

От Хабаровского края отправили официальное письмо в провинцию Хэйлунцзян по поводу густого дыма Фото: Правительство Хабаровского края

В послании Сергей Фургал просит усилить контроль над возникновением возгораний и их ликвидацией

Изменить размер текста: A A

Сергей Фургал, глава Хабаровского края, направил официальное письмо в адрес губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. В послании говорится, что из-за возгораний в КНР, в дальневосточном регионе сложилась опасная обстановка. Также Сергей Фургал попросил заграничных коллег принять экстренные меры для решения проблемы.

- В связи с обеспокоенностью за здоровье жителей Хабаровского края прошу Вас уделить особое внимание проблеме загрязнения атмосферного воздуха наших приграничных территорий. Также прошу оказать содействие по усилению контроля над ситуацией возникновения очагов возгораний на территории провинции Хэйлунцзян и их своевременной ликвидацией, - говорится в обращении.

Очаги возгорания на территории провинции Хэйлунцзян можно увидеть на спутниковых снимкахФото: Правительство Хабаровского края

Как отметили в пресс-службе правительства края, очаги возгорания на территории провинции Хэйлунцзян можно увидеть на спутниковых снимках. Последствия пожаров в КНР невольно ощущают жители Хабаровского края. Вчера, 27 февраля, краевую столицу и южные районы региона накрыл густой дым. Специалисты констатировали, что задымление принесло юго-западным ветром со стороны Китая.

В краевой столице проводят замеры качества атмосферного воздуха. Предельно допустимых концентраций оксида углерода пока не выявили. Между тем медики рекомендуют населению сократить время пребывания на улице и использовать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU