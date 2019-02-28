2019-02-28T05:45:38+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо», 27 февраля: хабаровчане одержали 900-ю победу в чемпионатах страны

Так «армейцы» реабилитировались перед болельщиками после поражения в Москве
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо», 27 февраля: хабаровчане одержали 900-ю победу в чемпионатах страныМатч «СКА-Нефтяник» - «Динамо», 27 февраля: хабаровчане одержали 900-ю победу в чемпионатах страныФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Игроки команды «СКА-Нефтяник» отмечают юбилейную победу в чемпионатах страны. Матч «армейцев» с казанским «Динамо» прошел накануне, 27 февраля, на территории соперников. Итог 2:4 в пользу хабаровчан – 900-ая победа по счету.

- Так хоккеисты «СКА-Нефтяник» реабилитировались перед болельщиками после поражения в матче с московским «Динамо». Вырвать юбилейную победу не помешала даже эпидемия ОРВИ, которая вывела из строя Ишкельдина и Джусоев. Также «Армейцы» не досчитались защитника Бондаренко, вызванного в расположение национальной сборной для участия во Всемирной Универсиаде, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Совсем скоро «армейцам» предстоит провести заключительный матч регулярного чемпионата. Игра состоится 2 марта в Мурманске, где хабаровчане скрестят клюшки с местным «Мурманом». В этот же день станет известен и соперник хабаровчан по четвертьфинальной серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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